الاردن … استبعاد فرض حظر تجول شامل “لمدة طويلة”

2020/10/26 | 00:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة …استبعد مدير عمليّات خليّة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الاردني، العميد مازن الفراية، يوم أمس الاحد خيار حظر التجول الشامل لفترة طويلة في المملكة الاردنية الهاشمية.



حيث صرح الفراية في لقاء متلفز عبر احدى القنوات الاردنية المحلية مساء أمس الاحد، أن حظر التجول الشامل لفترة طويلة، “مكلف اقتصاديا، ويصعب تحمله”.



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