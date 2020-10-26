زين العراق تعلن خطط جديدة لتعزيز توفير الدعم والفرص للطاقات الشابة بحلول 2022

2020/10/26 | 01:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ – اعلنت شركة زين العراق للاتصالات انه في إطار جهودها لتحقيق رؤيتها في التنوع والشمول بحلول العام 2022، وتوافقا مع مجموعة زين أطلقت زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج التي تصدرت أولويات استراتيجية الشركة، بهدف تعزيز […]

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