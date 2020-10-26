إيطاليا تُهجر اللاجئين المصابين بكورونا بالسفن وتعاملهم كالسجناء

2020/10/26 | 01:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … أعلنت جمعية ARCI الايطالية عن مخاوفها اتجاه اجراءات الحكومة الايطالية التي تقتضي بأجراء الفحوحات للاجئين و أرسال المصابين منهم بالسفن بالقرب من الساحل الايطالي.



وصفت جمعية ARCI هذه الاجاراءات بأنها سياسة جديدة بدأت تنتهجها ايطاليا اتجاه المهاجرين و اللاجئين في حال ثبتت اصابتهم بفيروس كورونا.



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