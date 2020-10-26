2020/10/26 | 01:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ أثار الفنان المصري محيي إسماعيل الجدل حوله كعادته ، منذ بدء فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، المقامة حاليا على ساحل البحر الأحمر بمدينة الغردقة ، تحت شعار “الإنسان والحلم”، في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.



ظهوره المختلف دائما والملفت للنظر ، واحدة من الصفات التي تميزه بها الفنان محيي إسماعيل ، […]

التدوينة فيديو..



“إطلالة عشوائية ومواقف كوميدية”..



القيصر محيي إسماعيل بمهرجان الجونة ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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