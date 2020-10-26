المانيا تفرض غرامة مالية لعدم ارتداء الكمامة بقيمة 150 يورو

2020/10/26 | 01:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … تعتبر المانيا واحدة من الدول الاوروبية التي تشهد تسجيل اصابات بفيروس كورونا في الاونة الاخيرة بشكل متزايد وخصوصا مع بدء الموجة الثانية في البلاد.



ولمكافحة انتشار فيروس كورونا تحرص السلطات الالمانية بشكل خاص على مراقبة إلزامية لارتداء الكمامة في وسائل النقل وعلى المخالفين دفع غرامات مالية قد تصل قيمتها الى 150 يورو.



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