نواب البرلمان يتلقون رسالة من رئاسة المجلس بشأن جلسة الغد

2020/10/26 | 01:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجهت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي بتحديد السادسة من مساء الإثنين موعداً لعقد الجلسة المقبلة.



وتلقى النواب بياناً من الدائرة الإعلامية بعد منتصف ليل الأحد على الإثنين (26 تشرين الأول 2020) حدد موعداً خاصاً لحضور نواب محافظتي نينوى وكركوك، فيما يبدو أنه اجتماع مبكر يسبق الجلسة لمناقشة قضية توزيع الدوائر الانتخابية في المحافظتين.

وجاء في بيان البرلمان ما نصه "السيدات والسادة النواب المحترمون، وجهت رئاسة المجلس بمايأتي:

١- يجتمع نواب كركوك ونينوى الساعة الواحدة ظهرا وبحضور اللجنة القانونية ومن يرغب بالحضور للاجتماع من السيدات والسادة النواب.

٢- تنعقد جلسة يوم غد الساعة السادسة مساء".

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