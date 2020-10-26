نجم كرة برازيلي يعلن إصابته بكورونا

2020/10/26 | 01:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النجم الدولي البرازيلي السابق، رونالدينيو، الفائز عام 2005 بالكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب، الأحد أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، لكنه طمأن أنه "من دون عوارض".

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