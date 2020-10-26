ذكرى الثورة على الظلم:جرحى في مواجهات بالحجارة وقنابل الغاز

2020/10/26 | 01:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ ‭ ‬تظاهر‭ ‬آلاف‭ ‬العراقيين‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬الأولى‭ ‬لثورة‭ ‬تشرين،‭ ‬في‭ ‬اصرار‭ ‬على‭ ‬تجديد‭ ‬الدعوة‭ ‬لإصلاح‭ ‬الأوضاع‭ ‬ومعالجة‭ ‬البطالة‭ ‬وتحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬الأساسية‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬تزايد‭ ‬نفوذ‭ ‬الفصائل‭ ‬المسلحة‭ ‬الموالية‭ ‬لإيران‭.‬وشهدت‭ ‬مناطق‭ ‬العلاوي‭ ‬وجسر‭ ‬السنك‭ ‬وجسر‭ ‬الجمهورية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬مواجهات‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬متظاهراً‭ ‬ونحو‭ ‬35‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭.[…]

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