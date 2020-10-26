سنة ثانية.. من الأمل أم اليأس؟

2020/10/26 | 01:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام المشهد العراقي فيه الكثير من الاحباط الثقيل منذ سنوات، وانَّ من المتوقع حدوث اشتباكات مجدداً بين المتظاهرين ورجال الامن أو دخول اتجاهات أخرى على الخط من اجل التشويش أو أي سيناريو آخر.لكن الثابت هو انَّ الذين خرجوا في تشرين الأول الماضي، وعادوا محمّلين بستمائة شهيد وثلاثين ألف جريح ومفقودين حتى الآن، […]

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