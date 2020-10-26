2020/10/26 | 01:39 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعتداء على أردنيَّين في فرنسا رين (فرنسا)- (أ ف ب) دعت فرنسا الأحد حكومات الدول المعنية الى «وقف» الدعوات لمقاطعة السلع الفرنسية والتظاهر، معتبرة أنها تصدر من «أقلية راديكالية». وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن «الدعوات الى المقاطعة عبثية ويجب أن تتوقف فورا، وكذلك كل الهجمات التي تتعرض لها بلادنا والتي تقف وراءها أقلية راديكالية»، […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باريس تدعو الى وقف الدعوات لمقاطعة بضائعها) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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