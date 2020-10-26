باريس‭ ‬تدعو‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬الدعوات‭ ‬لمقاطعة‭ ‬بضائعها

2020/10/26 | 01:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتداء‭ ‬على‭ ‬أردنيَّين‭ ‬في‭ ‬فرنسا رين‭ (‬فرنسا‭)- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬دعت‭ ‬فرنسا‭ ‬الأحد‭ ‬حكومات‭ ‬الدول‭ ‬المعنية‭ ‬الى‭ ‬‮«‬وقف‮»‬‭ ‬الدعوات‭ ‬لمقاطعة‭ ‬السلع‭ ‬الفرنسية‭ ‬والتظاهر،‭ ‬معتبرة‭ ‬أنها‭ ‬تصدر‭ ‬من‭ ‬‮«‬أقلية‭ ‬راديكالية‮»‬‭.‬ وقالت‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الدعوات‭ ‬الى‭ ‬المقاطعة‭ ‬عبثية‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تتوقف‭ ‬فورا،‭ ‬وكذلك‭ ‬كل‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬بلادنا‭ ‬والتي‭ ‬تقف‭ ‬وراءها‭ ‬أقلية‭ ‬راديكالية‮»‬،‭ […]

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