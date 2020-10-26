مهزلة الانتخابات الامريكية ! - عادل احمد

2020/10/26 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_احمد مهزلة الانتخابات الامريكية! منذ ما يقارب من ثلاث عقود، أي في زمن انهيارات كتلة أوربا الشرقية والاتحاد السوفيتي، قامت الطبقة البرجوازية العالمية بشن حملة عالمية من الدعاية السياسية للديمقراطية والنظام الديمقراطي والتي صمّت اذان الأشخاص في اكثر المناطق النائية في العالم، وقام بترديده كل كبير وصغير في حينها دون معرفة المحتوى والجوهر الحقيقي للديمقراطية البرجوازية.



ورددها المجتمع أيضا وخ ......





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