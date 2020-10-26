إيران تنشر قوات الحرس الثوري قرب إقليم قره باخ

2020/10/26 | 01:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الحرس الثوري الإيراني، الأحد، إنه نشر قوات على طول الحدود مع أذربيجان وأرمينيا، بعد تسجيله أعيرة نيران طائشة جراء القتال حول إقليم قره باخ.

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