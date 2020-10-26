إسرائيل تعلن موعد انطلاق الاختبارات السريرية للقاحها المضاد لكورونا

2020/10/26 | 02:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبدأ إسرائيل، في الأول من نوفمبر، مرحلة الاختبارات السريرية للقاحها التجريبي المضاد لكوفيد-19، وفق ما أعلنت سلطات البلاد الساعية لكبح موجة تفش ثانية للوباء.

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