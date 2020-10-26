مهاجم ليفربول يرغب بالانتقال إلى ريال مدريد

2020/10/26 | 02:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

يطمح المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، لاعب نادي ليفربول، إلى ارتداء قميص نادي ريال مدريد خلال المواسم المقبلة كحلم أبرز يرغب في تحقيقه الفترة المقبلة.

وأوضح موقع “ليفربول إيكو” أن فيرمينيو يحلم بالانتقال إلى ريال مدريد في الخطوة المقبلة خلال مسيرته الكروية بعد نهاية فترته مع الريدز.

وأكد الموقع بأن هناك عدد من مسؤولي ريال مدريد تواصلوا مع فيرمينيو لاستطلاع رأيه في الانتقال إلى الميرنجي في المرحلة المقبلة.

ورحب فيرمينيو في محادثاته مع مسؤولي ريال مدريد بفكرة الانتقال إلى بطل إسبانيا في الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما قد يدفع ريال مدريد للتحرك الفعلي للتعاقد معه.

ليفربول قد يسمح برحيل فيرمينيو في الانتقالات المقبلة لكن بمقابل مادي مرضي لن يقل عن 50 مليون يورو خاصة مع امتداد عقده إلى 2023.

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