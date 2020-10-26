"فخور بفريقي".. ترامب يهنئ أذربيجان وأرمينيا على التوصل لوقف إطلاق النار

2020/10/26 | 02:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأحد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف حول وقف إطلاق النار.

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