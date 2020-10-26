2020/10/26 | 03:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – عادت عجلة الدوري العراقي الممتاز للدوران، يوم الأحد، بإقامة 5 مباريات في الجولة الأولى من المسابقة. ورغم توقف الموسم الماضي من المسابقة بسبب جائحة كورونا، واستمرار حالة من الضبابية حول استئنافه قبل أن يتقرر إلغاؤه، أبرمت أندية الدوري العراقي الممتاز عدة صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



منافسة شرسة […]

التدوينة عودة قوية للدوري العراقي الممتاز..



صفقات وأسماء جديدة ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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