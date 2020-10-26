البرازيل تسجل تراجعا بعدد الإصابات والوفيات بكورونا

2020/10/26 | 03:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية ، تسجيل 231 حالة وفاة و13493 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت الأرقام تراجعا بواقع النصف من ناحية الإصابات والوفيات على أساس يومي، إذ أعلن السبت عن تسجيل 26979 إصابة و432 وفاة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي حالات الإصابة بلغ أكثر من 5 ملايين و394128 مصابا منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 157134 حالة.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة عالميا من ناحية الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية بعد الولايات المتحدة بالوفيات.

المصدر: RT

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