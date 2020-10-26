ريال سوسييداد يتصدر الدوري الإسباني بعد فوزه الثالث على التوالي

2020/10/26 | 03:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تربع ريال سوسييداد على الصدارة بتحقيقه فوزه الثالث تواليا، على حساب ضيفه هويسكا 4-1، مستفيدا من الخدمة التي أسداها له قادش، العائد للعب بين الكبار للمرة الأولى منذ موسم 2005-2006، بإجبار ضيفه فياريال على التعادل صفر-صفر الأحد في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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