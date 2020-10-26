المملكة المتحدة تؤكد دعمها الكامل للعراق

2020/10/26 | 03:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: الصباح

أكدت بريطانيا استعدادها الكامل لدعم العراق وتعزيز مكانته في المُجتمَع الدوليّ والإقليميّ، جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية فؤاد حسين برئيس لجنة العلاقات الخارجيّة في البرلمان البريطاني توم توغندهات، حيث بحثا التطوّرات الأمنيّة والسياسيّة، والاقتصاديّة، والصحّية في العراق، كما ناقشا الملفات ذات الاهتمام المُشترَك، وأهمّية تعزيز العلاقات بين البلدين على مُختلِف الصُعُد.ودعا الوزير حسين – بحسب بيان لوزارة الخارجية- الشركات البريطانية إلى اغتنام فرصة وُجُود أرض خصبة للاستثمار والعمل الجاد في العراق وسط دعم حُكُوميّ للجُهُود المُخلِصة الوافدة لبناء وإعمار البلد، والمساعدة في النهوض بواقعه الاقتصاديّ والخدميّ.وأشاد وزير الخارجية بالدور البريطاني الفعّال في مُحارَبة تنظيم «داعش» الإرهابيّ ضمن التحالف الدوليّ، مُشدّداً على أهمّية استمرار هذا التعاون في مجالات مختلفة، منها الاستمرار في تدريب القوات العراقية وتبادل المعلومات الاستخباريّة لمنع عودة نشاط الجماعات الإرهابيّة، وأكد انّ «تنظيم داعش الإرهابيّ ما يزال يُشكّل تهديداً للعراق ودول الجوار والعالم أجمع، ويُحاول أفراده إعادة تنظيم أنفسهم في العراق وسوريا وبعض الدول الأفريقيّة».

من جانبه، أكّد المسؤول البريطاني استعداد بلاده الكامل «لدعم العراق، وتعزيز مكانته في المُجتمَع الدوليّ والإقليميّ، وتشجيع الشركات البريطانية على العمل في العراق، والتنسيق مع العراق في هذا الإطار عبر بحث الفرص الاستثماريّة».

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