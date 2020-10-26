حملة ترامب تعارض فرز أصوات الناخبين بعد يوم الانتخابات

2020/10/26 | 04:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت حملة الرئيس دونالد ترامب، الأحد، طلبها من المحكمة العليا الأميركية منع خطة ولاية نورث كارولينا لفرز الأصوات التي تصل بعد يوم الانتخابات في 3 نوفمبر، وهو أحدث نزاع قانوني في معركة واسعة النطاق بشأن التصويت بالبريد.

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