القوات البريطانية تعتقل 7 متسللين هددوا طاقم ناقلة نفط

2020/10/26 | 04:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن, 26-10-2020 (أ ف ب) – اعتُقل سبعة مشتبه بهم مساء الأحد خلال عملية نفذتها القوات المسلحة البريطانية للسيطرة على ناقلة نفط في جنوب إنكلترا بعد تعرّض طاقمها للتهديد من جانب أفراد تسللوا إليها.وقد أنهى هذا التدخل العسكريّ الوضع المأزوم الذي كان بدأ قبل نحو عشر ساعات قبالة جزيرة وايت.وكتبت وزارة الدفاع البريطانية […]

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