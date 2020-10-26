2020/10/26 | 05:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأحد أن أرمينيا وأذربيجان تعهدتا مجددا أن تلتزما اعتبارا من الاثنين “وقفا إنسانيا لإطلاق النار” في اقليم ناغورنو كار اباخ، وذلك بعد مفاوضات في واشنطن.



والتقى مساعد وزير الخارجية ستيفن بيغون السبت وزيري خارجية البلدين، وفق ما أفادت الخارجية الأميركية في بيان مضيفة أن “وقف إطلاق النار الإنساني يبدأ سريانه […]

التدوينة برعاية أميركية..



هدنة ثالثة بين أرمينيا وأذربيجان ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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