قصته هزت الأردن ابن الـ 16 عاماً الذي بترت يداه وفقئت عينه ثأراً من والده

2020/10/26 | 05:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- بعد أن هزت قصته الأردن، تعاطف الآلاف مع صالح حمدان، ابن الـ 16 عاماً الذي بترت يداه وفقئت عينه ثأراً من والده، في قضية هزت الرأي العام محلياً وعربياً.



وفي جديد تلك الجريمة المروعة، وجه مدَّعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية الرَّائد القاضي العسكري يوسف خريسات للمتهمين بقضية “فتى الزَّرقاء”، الأحد تهم جناية القيام […]

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