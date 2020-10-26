هذه الاشتراطات … للمعتمرين من خارج السعودية

2020/10/26 | 05:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/- حددت وزارة الحج والعمرة السعودية الاشتراطات المنظمة لاستقبال المعتمرين من خارج السعودية، والمقررة ضمن المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة، والتي تبدأ يوم الأحد القادم.



وقال مصدر في الوزارة أن ضوابط وبروتكولات استحقاق العمرة من الخارج، بأن تكون الفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج من 18 سنة إلى 50 سنة، وتقديم شهادة […]

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