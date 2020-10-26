2020/10/26 | 05:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- معارك المليارات بين رامي مخلوف ونظام الأسد، رجل الأعمال وابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، انتهت بستة مليارات جمعتها ما تعرف بـ”الأمانة السورية للتنمية”، والتي تشرف عليها أسماء الأخرس، زوجة رئيس النظام.



وكان رامي مخلوف قد أقدم على خطوة فسرها مراقبون للشأن المحلي، بأنها “إحراج” لابن عمته، بشار، عندما أعلن في الثالث عشر […]

التدوينة زوجة الأسد وابن خاله..



تراشق عنيف بالمليارات! ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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