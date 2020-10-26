مقارنة بتصويت 2016.. دراسة تكشف نسبة الاقتراع المبكر في انتخابات الرئاسة الأميركية

2020/10/26 | 05:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة مستقلّة نُشرت، الأحد، أنّ نسبة الاقتراع المُبكر أو عبر البريد، في الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة المقرّرة في الثالث من نوفمبر المقبل، باتت أعلى ممّا كانت عليه قبل أربع سنوات في 2016.

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