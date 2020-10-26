وزير الخارجية الأميركي : حزب الله منظمة إرهابية كالقاعدة وداعش

2020/10/26 | 05:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- رحّبت واشنطن بتزايد عدد البلدان التي حظرت أنشطة حزب الله اللبناني وآخرها إستونيا وغواتيمالا اللتان صنفتا مؤخرا تلك الميليشيات كمنظمة إرهابية، معتبرة أن الحزب ينفذ أجندة إيران الخبيثة وينشط عبر البلدان كما القاعدة وداعش لتنفيذ أعماله الإرهابية.



وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان: إن قرار غواتيمالا تصنيف حزب الله، بجناحيه (السياسي والعسكري)، […]

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