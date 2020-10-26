2020/10/26 | 05:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- في وقت ينتظر العالم أجمع على “أحر من الجمر” لقاحاً للقضاء على فيروس كورونا المستجد الذي أصاب حتى الآن أكثر من 43 مليون شخص، وأودى بحياة أكثر من مليون حول العالم، أعلن خبير الأمراض المعدية الأميركي، أنتوني فاوتشي، الأحد، أن البت في سلامة وفعالية لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 سيكون بحلول أوائل ديسمبر المقبل، لكن […]

التدوينة “بحلول أوائل ديسمبر”..



فاوتشي يكشف مفاجأة عن اللقاح ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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