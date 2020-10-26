استمرار تراجع أسعار النفط.. و

2020/10/26 | 06:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت أسعار النفط العالمية تراجعها، الإثنين، بسبب المخاوف من تراجع الطلب جراء ارتفاع حالات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وأوروبا، ومخاوف مماثلة من زيادة محتملة في المعروض

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