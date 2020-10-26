صديق النظام ومافيا السلاح.. تفاصيل جديدة بشأن مقتل رجل أعمال إيراني في روما

2020/10/26 | 06:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة الإيطالية إن سعيد أنصاري فيروز (68 عاما)، رجل الأعمال الإيراني الذي قُتل الأسبوع الماضي، في إطلاق نار بالقرب من مدينة روما خلال نزاع مالي، كان تاجر أسلحة دوليا مقربا من "مافيا كالابريا" ومهربي الأسلحة الروس، وكذلك النظام الإيراني

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