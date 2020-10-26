الأسطورة بيليه: لهذا السبب أرى رونالد أفضل لاعب في العالم

2020/10/26 | 07:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أن النجمين، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، باتا على مشارف اعتزال كرة بعد بضعة أعوام قليلة، غير أن الجدل بشأن من هو "الأفضل" بينهما في عالم "الساحرة المستديرة" لا يزال مستمرا وحادا.

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