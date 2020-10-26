2020/10/26 | 07:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- دعت هيئة كبار العلماء في السعودية لإدانة الإساءة للأنبياء والرسل، مؤكدة أن الإساءة إلى مقامات الأنبياء لن تضر أنبياء الله ورسله شيئا، وإنما تخدم أصحاب الدعوات المتطرفة.



وشددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء وهي أرفع هيئة دينية في السعودية عبر بيان أصدرته اليوم الأحد على أن “الإساءة إلى مقامات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة […]

التدوينة أول تعليق سعودي على الرسوم الفرنسية المسيئة ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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