صحيفة فرنسية تتحدث عن حملة المقاطعة في الاردن والكويت وقطر

2020/10/26 | 07:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- سلطت أبرز وسائل الإعلام الفرنسية الضوء على حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية، التي تم إطلاقها في العديد من الدول العربية والإسلامية.



وقالت صحيفة “لوباريزيان” إن نطاق الحملة آخذ بالتوسع في العالم العربي “في الوقت الذي ينتفض فيه الكثيرون ضد دعم الدولة الفرنسية للسخرية من المقدسات”.



وأشارت الصحيفة إلى حملات المقاطعة المنظمة في كل من […]

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