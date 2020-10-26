بايدن : لقاح كورونا للأميركيين مجانا


بايدن : لقاح كورونا للأميركيين مجانا
2020/10/26 | 07:10 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المستقلة /- تعهد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، بتوفير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد “مجانا وللجميع” في حال فوزه بالانتخابات.

وقال في خطاب انتخابي بولاية ديلاوير: “فور توفر لقاح آمن وفعال، فإنه يجب أن يتاح مجانا للجميع، سواء كان لديهم تأمين صحي أم لا”.

واتهم منافسه ترامب بعدم حيازة خطة لمواجهة كورونا، وأضاف: […]

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