بايدن : لقاح كورونا للأميركيين مجانا

2020/10/26 | 07:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- تعهد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، بتوفير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد “مجانا وللجميع” في حال فوزه بالانتخابات.



وقال في خطاب انتخابي بولاية ديلاوير: “فور توفر لقاح آمن وفعال، فإنه يجب أن يتاح مجانا للجميع، سواء كان لديهم تأمين صحي أم لا”.



واتهم منافسه ترامب بعدم حيازة خطة لمواجهة كورونا، وأضاف: […]

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