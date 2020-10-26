الأردنيين يضعون صور ماكرون على الأرض أمام بوابات المتاجر

2020/10/26 | 07:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- اقدم تجار الاردن على مقاطعة المنتجات الفرنسية استنكاراً للرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم.



ورصد امس احد تجار محافظة اربد شمال الاردن بطباعته لصورة الرئيس الفرنسي ماكرون أمام متجره بحيث يقوم الزبائن بالمرور على هذه الصوره.



وقال التاجر انه قام بفعل ذلك لاستهجانه تصريحات ماكرون المعاديه للاسلام والمسلمين.





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