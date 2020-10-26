أمراض خطيرة وراء عدم شرب الماء

2020/10/26 | 07:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أوضحت دراسة جديدة أن صحة كبار السن تتأثر بالأمراض التي تتعلق بالجفاف، كأمراض الكلى والدم والقلب، ويشير باحثون إلى أهمية ترطيب الجسم وشُرب المياه مع التقدم في العمر.



ومن أضرار قلة شرب الماء: تؤدي خسارة الماء واستهلاكه بكميات أكبر ممّا يحصل عليه الجسم إلى حدوث الجفاف الأمر الذي قد يسبب اختلالاً للجسم، مثل: […]

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