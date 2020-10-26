2020/10/26 | 07:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- قد يصاب البعض بنزلات البرد التي قد تكون مصحوبة بالتهاب الحلق الذي يتسبب في حالة اختناق لصاحبها، ولذلك يقدم موقع “بولد سكاي”، المعني بالشؤون الصحية، بعض الوصفات المنزلية البسيطة والسهلة للقضاء على التهاب الحلق، دون الضرر بصحة الجسم.



الحبهان (الهيل) يعتبر الحبهان أو (الهيل) غني بمضادات الأكسدة، كما أن خواصه المضادة للالتهابات تجعل […]

التدوينة طرق منزلية لعلاج التهاب الحلق بالشتاء ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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