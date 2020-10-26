حقيقة ان الأسبرين يخفف مخاطر الوفاة من كورونا

2020/10/26 | 07:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة ميريلاند الأمريكية، إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الأسبرين يوميا، هم أقل عرضة لمخاطر الوفاة بفيروس كورونا مقارنة بغيرهم.



وتقل احتمالات دخولهم إلى وحدة العناية المركزة أو الحاجة إلى الأوكسجين.



وشملت الدراسة 412 مريضا، ربعهم تقريبا كانوا يتناولون جرعة منخفضة من الأسبرين يوميا قبل دخولهم […]

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