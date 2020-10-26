عبر مصنع ملابس.. إصابات كورونا جديدة في الصين

2020/10/26 | 07:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغت الصين عن أكبر عدد من حالات "كوفيد-19" بدون أعراض، عقب 7 أشهر من السيطرة على المرض، على خلفية عدوى جماعية مجهولة المصدر في منطقة شينجيانغ الشمالية الغربية.

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