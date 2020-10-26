مكمل غذائي ضروري لزيادة مستويات الطاقة

2020/10/26 | 07:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- قد يكون سبب الشعور بالتعب طوال الوقت هو عدم الحصول على قسط كاف من النوم، أو قضاء الكثير من الوقت في العمل.



ولكن، يمكنك تقليل خطر الإصابة بالتعب عن طريق تناول مكملات الحديد بانتظام، كما يُزعم.



ويمكن إجراء بعض التغييرات الصغيرة على روتينك اليومي للشعور بمزيد من الاستيقاظ والاستعداد لليوم.



ويمكن تقليل مخاطر […]

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