بعد فشل الأولى.. هدنة إنسانية ثانية بين أرمينيا وأذربيجان

2020/10/26 | 08:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتّفقت أرمينيا وأذربيجان مجددا على التزام "هدنة إنسانية" في النزاع الدائر في إقليم ناغورنو قره باغ، تدخل اليوم الاثنين، حيّز التنفيذ وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، وذلك بعدما باءت بالفشل محاولات سابقة لوقف المعارك في المنطقة.

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