19 - النبي محمد.. في عهد موسى !! - ابراهيم الجندي

2020/10/26 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ابراهيم_الجندي الحلقة التاسعة عشرة : الأعراف 148 - 159(148) وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ 1- القراءة : حُليِّهم ..



قرأها حمزة ، الكسائي (حِلِيِّهمْ ) بالكسر، قرأها يعقوب (حَلْيِهِم) بالفتح 2- المعنى : خرج موسى قاصدا جبل الطور للقاء ربه وتلقي ......





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