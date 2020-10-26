خبير قانوني يوضح طرق وآليات اقالة رئيس البرلمان من منصبه

2020/10/26 | 08:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصاوضح الخبير القانوني علي التميمي، طرق وآليات واسباب اقالة رئيس البرلمان من منصبه، لافتا الى ان هناك امكانية لاقالته بشكل نهائي واخراجه من المجلس، وكذلك بالامكان اقالته وتحويله الى نائب في البرلمان.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “رئيس البرلمان قد يصبح نائبا كباقي اعضاء البرلمان في حال اقالته من منصبه، وهذه تحتاج الى تصويت الاغلبية البسيطة داخل البرلمان اي نصف عدد الحضور زائد واحد، بعد تحقق النصاب القانوني، وان يكون هناك سبب لهذه الاقالة، حيث ان مايسري على النائب فأنه يشمل كذلك رئيس البرلمان”.واضاف ان “رئيس البرلمان بالامكان اقالته بشكل نهائي واخراجه من المجلس واستبداله بنائب اخر، حيث تحتاج هذه الحالة الى تصويت نصف العدد الكلي للبرلمان زائد واحد، ويتم استبداله بنائب اخر وفقا لقانون الاستبدال رقم 49 لعام 2007”.وبين ان “الاقالة تكون بشروط تتعلق باخلال رئيس البرلمان بالسلوك والنظام البرلماني ولم يؤد العمل بالشكل المطلوب”.



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