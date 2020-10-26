المعارضة في ليتوانيا تفوز بالانتخابات..وتتعهد بتحديث الاقتصاد

2020/10/26 | 08:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت ليتوانيا، أمس الأحد، دورة ثانية من الانتخابات التشريعيّة فاز يمين الوسط فيها على يسار الوسط الحاكم بحسب النتائج شبه النهائيّة، في أجواء موجة ثانية من تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

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