2020/10/26 | 08:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- توفي فرانك بوج، واحد من أكثر المذيعين شهرة بهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي خلال الفترة من الستينيات إلى الثمانينيات، عن عمر يناهز 87 عامًا.



ووفقا لـ بي بي سي، انضم كمراسل في الهيئة واستمر في تقديم بعض أكثر عروض الشركة شهرة ، مثل Grandstand و Breakfast Time، لكن مسيرته انتهت بشكل مفاجئ بعد […]

التدوينة وفاة “فرانك بوج” المذيع شهير أقالته BBC بسبب قضايا اخلاقية ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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