بعد الغضب “الاسلامي” على ماكرون.. اللاعب بول بوغبا يقرر اعتزال اللعب في المنتخب الفرنسي

2020/10/26 | 08:52 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

قالت تقارير صحفية إنجليزية، إن النجم الفرنسي بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد اعتزل اللعب الدولي لمنتخب بلاده بعد تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون حول ما أسماه “الإرهاب الإسلامي”.

وأكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن بوغبا قرر عدم اللعب مع منتخب فرنسا مجددا بعد تصريحات ماكرون”.

وقال ماكرون في وقت سابق، “قتل مواطن، لأنه كان معلما ولأنه كان يُدرس التلاميذ حرية التعبير..



“هذا الهجوم ضمن إرهاب الإسلاميين”.

واستدرك ماكرون، “البلاد بأكملها تقف مع المعلمين، وهؤلاء الإرهابيون لن يقسموا فرنسا… الظلامية لن تنتصر”.

وأشار في وقت لاحق، إلى أن بلاده لن تتخلى عن “الرسوم الكاريكاتورية” (المسيئة للإسلام والنبي محمد)”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله، إن بوغبا مستاء ليس فقط لغضبه الشديد من تصريحات ماكرون وحكومته، بل أيضا لشعوره بالإهانة، لا سيما بعد تكريم المعلم الفرنسي الراحل، بمنحه وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام مدني في البلاد، تقديرا لحقيقة أنه ضحى بحياته لمحاولة شرح أهمية حرية التعبير.

وكشفت الصحيفة، أن بوغبا اعتبر قرار تكريم المعلم، بمثابة الإهانة للمسلمين، خاصة وأن الإسلام يحتل المرتبة الثانية في فرنسا بعد المسيحية.

وخاض بوغبا 72 مباراة دولية وسجل عشرة أهداف مع المنتخب الفرنسي.

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