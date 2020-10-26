خلية الازمة النيابية تحذر من تعرض العراق لـ موجة ثانية من فايروس كورونا

2020/10/26 | 08:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – لوَّحت خلية الأزمة النيابية بإمكانية ان تشهد بعض المناطق “حجْراً جزئياً”، للحد من الاصابات بوباء كورونا، بينما حذرت من موجة ثانية قد تتعرض لها البلاد.



بالتزامن مع ذلك، وقع وزير الصحة مذكرة تفاهم تتضمن تدريب الملاكات الطبية العراقية في ايطاليا.



وقال مقرر خلية الأزمة النائب جواد الموسوي لـ”واع” تابعته المستقلة: إن “العراق […]

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