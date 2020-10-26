تعرف على اهم النقاط الخلافية حول قانون المحكمة الاتحادية

2020/10/26 | 08:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – يعود من جديد إلى الساحتين البرلمانية والسياسية؛ الجدل والتجاذب بشأن قانون المحكمة الاتحادية، هذا القانون الذي يعده المختصون بمثابة «العمود الفقري» لجميع القوانين العراقية، ورغم وجود مشروعين للقانون أحدهما مقدم من رئاسة الجمهورية؛ إلا أن نقاط الخلاف تبدو متشابهة ومتشابكة أيضاً، وتتعلق بآلية اختيار أعضاء المحكمة والتصويت عليهم ودور الفقهاء فيها وبعض […]

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