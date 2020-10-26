مميزات خارقة فى هواتف آيفون 12 لا يعرفها أحد

2020/10/26 | 08:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- منذ أسابيع قليلة، أعلنت شركة آبل عن هواتف العام iPhone 12 ، والتى تحتوى على عدد كبير من الخصائص الجديدة التى تصدر لأول مرة فى أى هاتف على الإطلاق، منها خاصية MagSafe ، وكذلك كاميرا LiDAR التى جاءت بعدد من الخصائص بالإضافة إلى عدد من الميزات والخصائص الأخرى الجديدة ، وبحسب موقع Digital Camera World فإن هناك عدد […]

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