امانة بغداد : توجد الف و203 محلة متجاوزة على شبكات الماء الصافي

2020/10/26 | 09:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – شخَّصت أمانة بغداد الفاً و203 محلات سكنية عشوائية متجاوزة على شبكات الماء الصافي في جانبي الكرخ والرصافة، وان نسبة الهدر بهذه الثروة تقدر بـ 35 بالمئة من الانتاج الفعلي، في وقت انهت فيه اكساء طريق حولي مستحدث قرب علوة الرشيد لتخفيف الزخم المروري.



وقال معاون مدير دائرة ماء بغداد عمار شهاب عبد […]

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